Симфонический оркестр Мариинского театра записал музыку к балету "Фатима"

Музыку к балету "Фатима" записал симфонический оркестр Мариинского театра. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения 7 октября.

Примерно четыре-пять месяцев назад мы записали с Симфоническим оркестром Мариинского театра музыку к этому балету для того, чтобы постановка шла под фонограмму, и чтобы можно было себе представить весь масштаб и всю красоту музыки. Мы с нетерпением ждем эту постановку, и для всех любителей балета и в Северной и в Южной Осетии это событие имеет очень большое значение.

Валерий Гергиев, маэстро