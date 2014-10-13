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Симфонический оркестр Мариинского театра записал музыку к балету "Фатима"
Сегодня, 15:00
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Симфонический оркестр Мариинского театра записал музыку к балету "Фатима"

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Премьеру покажут в Республике Северная Осетия-Алания в ноябре.

Музыку к балету "Фатима" записал симфонический оркестр Мариинского театра. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения 7 октября.

Примерно четыре-пять месяцев назад мы записали с Симфоническим оркестром Мариинского театра музыку к этому балету для того, чтобы постановка шла под фонограмму, и чтобы можно было себе представить весь масштаб и всю красоту музыки. Мы с нетерпением ждем эту постановку, и для всех любителей балета и в Северной и в Южной Осетии это событие имеет очень большое значение. 

Валерий Гергиев, маэстро

Премьеру национального балета на музыку известного осетинского композитора Жанны Плиевой покажут в филиале Мариинского театра Республики Северная Осетия-Алания в ноябре. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге открылся театральный фестиваль "Балтийский дом".

Фото: пресс-служба Мариинского театра

Теги: мариинский театр, северная осетия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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VoillBit Vepzojer
Сегодня 16:36

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