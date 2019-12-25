В петербурге открылся театральный фестиваль "Балтийский дом"

В Петербурге стартует 6 октября Международный театральный фестиваль «Балтийский дом»

В Петербурге открывается XXXIII Международный фестиваль "Балтийский дом", один из самых крупных театральных форумов России. В этом году фестиваль будет проходить под девизом "Взгляд на Восток", и особое внимание будет уделено театральному искусству Индии, Ирана и Китая. В программе также представлены спектакли российских театров по произведениям восточных авторов и постановки национальных театров республик страны – Калмыкии, Бурятии, Якутии.

Особое внимание на фестивале будет уделено современному индийскому театру. Программа составлена так, чтобы представить разные направления современного театра Индии. Так, театральная лаборатория "Адишакхти" покажет спектакль Нимми Рапхель "Бали", в основе которого лежит отрывок из индийского эпоса "Рамаяна".

Театральная компания "Синематограф" представит постановку крупнейшего театрального режиссера страны Раджата Капура "Ничего похожего на Лира". В целом, фестиваль представит зрителям множество интересных и необычных постановок, которые позволят окунуться в мир восточного театрального искусства.

Ранее сообщалось, что журналистам организовали экскурсию в Мариинский театр в честь юбилея.

Фото: pxhere