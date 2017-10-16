Подозреваемый может сесть в тюрьму на пять лет.

Симферопольца задержали за угрозы расправы над российскими военными. Об этом журналистам рассказали представители региональной пресс-службы ФСБ России. По данным специалистов, местный житель распространял через Telegram негативную информацию, которая связана с участниками специальной военной операцией по денацификации и демилитаризации на Украине. В групповом чате подозреваемый писал комментарии, в котором угрожал военнослужащим.

В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ. пресс-служба ФСБ РФ

Напомним, что максимальное наказание по данной уголовной статье предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.

ФСБ пресекла попытку ввоза крупной партии наркотиков из Латвии.

Фото и видео: Telegram / SHOT