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Симферопольца задержали за угрозы расправы над российскими военными

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Подозреваемый может сесть в тюрьму на пять лет.

Симферопольца задержали за угрозы расправы над российскими военными. Об этом журналистам рассказали представители региональной пресс-службы ФСБ России. По данным специалистов, местный житель распространял через Telegram негативную информацию, которая связана с участниками специальной военной операцией по денацификации и демилитаризации на Украине. В групповом чате подозреваемый писал комментарии, в котором угрожал военнослужащим.

В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ.

пресс-служба ФСБ РФ

Напомним, что максимальное  наказание по данной уголовной статье предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.

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Фото и видео: Telegram / SHOT

Теги: сво, симферополь, фсб, экстремизм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм, Новости России,

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