Силуанов: средства ФНБ по-прежнему будут храниться в валюте

Глава Минфина РФ рассказал о компетенциях ЦБ РФ.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов заявил о том, что средства Фонда национального благосостояния по-прежнему будут храниться в иностранной валюте. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами на пресс-конференции, организованной на полях Московского финансового форума. Эксперт подчеркнул, что покупка валюты остается компетенцией для Центробанка.

ЦБ сам определится, когда выходить с покупками валюты. Но в этой части бюджетное правило не претерпело изменений. Мы как предусматривали хранить ресурсы ФНБ в валюте, что дает сбалансированость и предсказуемость, так и дальше будем. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Напомним, что в августе текущего года Банк России принял решение не осуществлять покупки иностранной валюты на внутреннем рынке страны рамках зеркалирования регулярных операций Минфина.

Минфин не будет расширять прогрессивную шкалу НДФЛ и менять базовые налоги.

Фото и видео: Вконтакте / Московский финансовый форум