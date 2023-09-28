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Силуанов: средства ФНБ по-прежнему будут храниться в валюте

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Глава Минфина РФ рассказал о компетенциях ЦБ РФ.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов заявил о том, что средства Фонда национального благосостояния по-прежнему будут храниться в иностранной валюте. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами на пресс-конференции, организованной на полях Московского финансового форума. Эксперт подчеркнул, что покупка валюты остается компетенцией для Центробанка.

ЦБ сам определится, когда выходить с покупками валюты. Но в этой части бюджетное правило не претерпело изменений. Мы как предусматривали хранить ресурсы ФНБ в валюте, что дает сбалансированость и предсказуемость, так и дальше будем.

Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Напомним, что в августе текущего года Банк России принял решение не осуществлять покупки иностранной валюты на внутреннем рынке страны  рамках зеркалирования регулярных операций Минфина. 

Минфин не будет расширять прогрессивную шкалу НДФЛ и менять базовые налоги.

Фото и видео: Вконтакте / Московский финансовый форум

 

Теги: антон силуанов, иностранная валюта, минфин, фнб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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