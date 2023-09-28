Минфин не будет расширять прогрессивную шкалу НДФЛ и менять базовые налоги

Антон Силуанов оценил вопрос повышения уровня ключевой ставки в России.

Российское министерство по финансам не планирует пересматривать прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц, а также менять базовые налоги в стране. Соответствующей информацией министр по финансам Антон Силуанов поделился с журналистами на пресс-конференции, организованной на полях Московского финансового форума. Чиновник прокомментировал прессе возможность роста ключевой ставки до 20 процентов и пересмотре шкалы по НДФЛ.

Если мы посмотрим проекты законов, которые являются законами - "спутниками" к бюджету, никаких изменений базовых налогов не предусматривается. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Напомним, что кабинет министров 22 сентября одобрил проект федерального бюджета на следующие три года. Доходы федеральной казны прогнозируются в размере 35 трлн рублей в 2024 году, 33,5 трлн рублей в 2025 году, 34,1 трлн рублей в 2026 году.

Силуанов создание альтернативы SWIFT обсудят в рамках БРИКС.

Фото и видео: Вконтакте / Московский финансовый форум