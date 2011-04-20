Силуанов заявил, что экспортеры сырья должны поделиться с россиянами сверхдоходами

Россия является одним из крупнейших экспортеров сырья.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что экспортеры сырья, которые получают сверхдоходы из-за роста цен на сырье, должны поделиться с россиянами.

Эти деньги нам нужно направить на поддержку граждан, тех людей, которые страдают от инфляции. Антон Силуанов, глава Минфина России

По словам министра, Россия является одним из крупнейших экспортеров сырья. Силуанов подчеркнул, что рост цен необходимо контролировать для граждан. Это необходимо, чтобы инфляция не выбивалась за пределы.

По словам Силуанова, власти должны обратить внимание на доходы бизнеса, которые идут на выплату дивидендов.

Ранее мы писали, что Путин и Лукашенко обсудят ситуацию в Афганистане. Встреча двух президентов должна пройти в четверг, 9 сентября.

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