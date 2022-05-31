Силуанов: для России важна предсказуемость курса рубля

Глава Минфина рассказал, что власти стабилизировали курс рубля.

Антон Силуанов заявил, что для России важна предсказуемость курса рубля. Соответствующее заявление российский министр по финансам сделал в рамках своего интервью для китайского телеканала CGTN. Чиновник отметил, что для страны важны не столько параметры национальной валюты, как стабильность курса. По словам гостя программы, власти создают условия для необходимой предсказуемости рубля.

Курс у нас стабилизировался. И мы сейчас принимаем все меры, чтобы он был уже прогнозируемый для участников внешнеэкономической деятельности…Важна его предсказуемость. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Министр считает, что ситуация с российскими финансами сейчас находится под контролем чиновников. Силуанов подчеркнул, что Минфин способен контролировать идущие из страны валютные потоки, а также всячески стимулировать привлечение ресурсов на территорию РФ. По мнению эксперта, государству удалось стабилизировать инфляционный шок. В связи с этим фактором профильное ведомство ожидает, что темпы спада экономического развития за 2022 год окажутся значительно ниже, чем прогнозировалось ранее.

Силуанов заявил, что запрет на вывоз иностранных инвестиций не отменят до разморозки международных резервов РФ.

Фото и видео: Вконтакте / CGTN на русском

