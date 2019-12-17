Убийство в Ингушетии связали с кровной местью

Мужчину застрелили прямо в машине на трассе "Кавказ".

Сотрудники полиции Ингушетии разыскивают неизвестного, который утром 1 июня застрелил из автомата на трассе "Кавказ" местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Злоумышленник открыл огонь по мужчине, который находился за рулем автомобиля. Чтобы довести дело до конца, убийца подошёл к иномарке и произвёл ещё одну автоматную очередь, а затем скрылся. Всего из автомата было сделано около 60 выстрелов. Потерпевший скончался на месте.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, мотивом могла служить кровная месть со стороны представителей религиозной секты.

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Видео: YouTube/ Vladimir Gusev