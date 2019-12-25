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СМИ: силовики проводят обыски в полицейском участке подмосковного Чехова
Сегодня, 15:46
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СМИ: силовики проводят обыски в полицейском участке подмосковного Чехова

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Следственные действия проводят сотрудники главного управления службы безопасности МВД РФ.

Главное управление службы безопасности МВД России проводит обыски в полицейском участке города Чехова Московской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение источника в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, в настоящее время неизвестно с чем связаны данные следственные действия.

По неподтвержденной информации, некоторые сотрудники отделения, где происходят обыски, подозреваются в фальсификации доказательств и улик, которые связаны с наркобизнесом в Подмосковье

Официального комментария МВД по поводу сложившейся ситуации пока не поступало.

Ранее в Госстройнадзоре Ленобласти прошли обыски по делу о взятках.

Фото: pixabay.com

Теги: город чехов, московская область, обыски
Категории: Новости России, Лента новостей,

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