Силовики провели рейд на рейве в Петербурге

Вечеринка проводилась без официального разрешения.

В ночь на 4 мая правоохранительные органы провели масштабную проверку в петербургском андерграунд-клубе Kontrkult, где проходил несогласованный рейв. По данным источника РЕН ТВ, силовики проверяли документы посетителей и наличие у них запрещённых веществ. В ходе рейда были задержаны несколько человек, включая организаторов мероприятия.

Как сообщает 78.ru, вечеринка проводилась без официального разрешения. Место её проведения участникам сообщили непосредственно перед началом.

Этот рейд стал частью серии проверок в развлекательных заведениях Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. В последнее время власти усилили контроль за ночной жизнью города, уделяя особое внимание соблюдению разрешительного порядка и противодействию наркопреступности.

Владельцы клуба и организаторы мероприятия пока не прокомментировали ситуацию. Известно, что задержанных доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее Piter.TV сообщал, что полиция проверяет обстоятельства конфликта со стрельбой на Новоколомяжском проспекте.

Фото: Piter.TV