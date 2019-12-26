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Сильный снегопад во Владивостоке стал причиной массового ДТП
Сегодня, 9:50
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MShaffter

Сильный снегопад во Владивостоке стал причиной массового ДТП

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В аварии пострадали 10 машин.

Во Владивостоке в массовой аварии пострадал водитель и 10 машин.

Из-за сильного снегопада во Владивостоке сложилась сложная дорожная обстановка. Не обошлось и без аварий. На улице Тунгусская произошло столкновение 10 автомобилей. Машины одна за другой врезались друг в друга. Водитель одного из автомобилей не смог справиться с управлением и сбил 48-летнего водителя другого автомобиля, который стоял рядом со своей машиной.

С переломом бедра его госпитализировали в больницу. Все подробности ДТП выясняются.

 

Фото: Управление МВД России по Приморскому краю

Теги: массовая авария, новости владивостока, новости приморья
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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