Сильный снегопад во Владивостоке стал причиной массового ДТП

В аварии пострадали 10 машин.

Во Владивостоке в массовой аварии пострадал водитель и 10 машин.

Из-за сильного снегопада во Владивостоке сложилась сложная дорожная обстановка. Не обошлось и без аварий. На улице Тунгусская произошло столкновение 10 автомобилей. Машины одна за другой врезались друг в друга. Водитель одного из автомобилей не смог справиться с управлением и сбил 48-летнего водителя другого автомобиля, который стоял рядом со своей машиной.

С переломом бедра его госпитализировали в больницу. Все подробности ДТП выясняются.

Фото: Управление МВД России по Приморскому краю