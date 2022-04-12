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Силы ПВО уничтожили беспилотник над Московской областью

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На месте работают экстренные службы.

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Московской областью. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в ночь на 19 ноября в Богородском городском округе Подмосковья. По предварительной информации разрушений и пострадавших в результате падения обломков беспилотника нет. На месте работают экстренные службы. Информацию о беспилотнике также подтвердили в Минобороны.

Ранее мы сообщали, что студенты Военмеха разработали универсальный дрон "Вжик".

Видео: Telegram / SHOT

Теги: беспилотник, московская область, пво, сергей собянин
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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