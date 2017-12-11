Сильные снегопады и гололед парализовали Великобританию

В сети опубликовано видео из занесенной снегом Великобритании.

В воскресенье, 10 декабря, на Великобританию обрушился снежный шторм.

Почти повсеместно было парализовано наземное и воздушное сообщение. Из-за обильного снегопада, обледенения и сильного ветра были отменены или задержаны авиарейсы. Из-за обрушившихся на пути деревьев и заснеженных и обледенелых железных дорог нарушено расписание железнодорожного сообщения. Автомобильные дороги встали в многокилометровых пробках. Несколько районов полностью остались без электричества. Сегодня в Бакингемшире и Шропшире отменены занятия в школах.

За сутки на отдельных территориях выпало до 30 сантиметров осадков. Под утро столбик термометров опустился до отметки в - 13 градусов. Коммунальные службы борются с последствиями снежного шторма. Власти городов держат на контроле ситуацию.

Видео: Twitter/ @channeltennews, @itvnews

Фото: Twitter/@DailyMailUK