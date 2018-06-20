Онлайн-консультант поможет организовать свадьбу в Петербурге

Новая функция доступна с апреля.

В Петербурге появился первый онлайн-помощник, который поможет жениху и невесте в организации свадьбы. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

Новая функция расскажет будущим супругам о перечне необходимых документов, очередности выполнения процедуры и прочей информации, которая поможет в организации "неповторимого бракосочетания в городе на Неве".

Услуга доступна для петербуржцев с апреля. Консультацию можно получить на официальном городском туристском портале Visit-Petersburg.ru, а информационную поддержку обеспечат сотрудники государственного учреждения "Городское туристско-информационное бюро" Комитета по развитию туризма Северной столицы.

Ранее мы писали, что первая в России кофейня с искусственным интеллектом откроется в Петербурге.

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