Первая в России кофейня с искусственным интеллектом откроется в Петербурге

Кафе "Астаманьяна" откроет свои двери для жителей культурной столицы в апреле этого года.

Первое в России кафе с искусственным интеллектом "Астаманьяна" откроется в Санкт-Петербурге в апреле 2019 года. Об этом рассказали в пресс-службе компании Microsoft.

В основе работы кофейни - технология Microsoft Azure, которая позволяет систематизировать работу кафе во всех её сферах. Искусственный интеллект сможет прогнозировать количество посетителей, оптимизировать производственные процессы, сможет дать развёрнутый анализ продаж и рекомендации по улучшению клиентского сервиса. Также ИИ будет способен угадывать пожелания клиентов и рекомендовать напитки исходя из анализа эмоций посетителя и его вкусовых предпочтений. Гости смогут лично узнать всё о заказанном напитке, просто просканировав QR-код на кофейной чашке.

У заведения будет собственное телефонное приложение, благодаря которому станет возможным заранее заказывать еду и напитки, оценивать их, следить за акциями и находить адреса ближайших кофеен.

По словам владельца кофейни Дмитрия Скворцова, сейчас тестирование ИИ проводится в фокус-группе, но далее нейросеть будет обучаться автоматически. До конца 2019 года в Петербурге появится три подобных заведения, а в 2020 году их открытие ожидают в Москве. В общем, к 2021 году планируется запустить 18 ИИ-кофеен в нескольких городах России.

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