Сигал высказал уверенность в победе России в конфликте на Украине

Американец выступил на форуме "Знание".

Американский актер, специальный представитель российского внешнеполитического ведомства по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал высказал уверенность в том, что Россия одержит победу в украинском конфликте. Соответствующее заявление гость сделал в рамках выступления на просветительском форуме "Знание" в Москве. По мнению эксперта, именно коллективный Запад и НАТО вынудили Кремль начать проведения специальной военной операции. Сигал добавил, что считает Москву своим домом "навсегда", так как речь идет о самом красивом городе мира.

Да, точно вам говорю, мы победим...Мой дом, конечно, в Москве. Я буду жить и умру в России. Это мой дом навсегда. Стивен Сигал, актер

Также американец ответил на вопрос о том, кто, по его мнению, является самым влиятельным человеком на планете. Стивен Сигал пояснил, что считает таким человеком президента Владимира Путина, так как политику удалось вывести государство на первое место.

Telegram-канал "Соловьев Live" опубликовал кадры фильма Стивена Сигала о войне в Донбассе.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"