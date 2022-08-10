Американский актер увидел развалины СИЗО в Еленовке и обломки ракет HIMARS.

Telegram-канал "Соловьев Live" опубликовал кадры фильма американского актера Стивена Сигала о войне на Донбассе. Иностранец, который также имеет российское гражданство, находился на территории развалин следственного изолятора в Еленовке в Донецкой народной республике. До удара ВСУ там содержались пленные украинские военнослужащие и представители местных национальных батальонов.

Мы в Еленовке, как я уже сказал, именно сюда ударили HIMARS, убили 50 человек, ранили еще 70 человек… Таким образом, Зеленский был замешан в преступлениях против человечности. Стивен Сигал, актер

Американец добавил, что президент Украины Владимир Зеленский несет полную ответственность за "приказы о пытках и других зверствах". По словам Стивена Сигала, деятельность политика нарушает Женевскую конвенцию о войне, а также является преступлением против человечества. Актер и режиссер лично ознакомился с доказательствами удара Вооруженных сил Украины по СИЗО. Ему также показали осколки ракет, которые подтверждают причастность Киева к атаке в ДНР.

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Фото и видео: Telegram / Соловьев