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Си Цзиньпин приехал на переговоры с Мишустиным

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Встреча проходит в доме правительства РФ.

Председатель КНР Си Цзиньпин приехал на переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает "РИА Новости".

Китайский лидер прибыл в дом правительства РФ, где проведет встречу с российским премьером. Они поприветствовали друг друга рукопожатием. Си Цзиньпин отметил, что рад познакомиться с Мишустиным, а также подчеркнул, что из-за пандемии визиты несколько лет были невозможны.

Ранее в США заявили, что Си Цзиньпин будет продвигать идею прекращения огня на Украине.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: встреча, михаил мишустин, председатель кнр, премьер-министр россии, си цзиньпин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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