Си Цзиньпин приехал на переговоры с Мишустиным

Встреча проходит в доме правительства РФ.

Председатель КНР Си Цзиньпин приехал на переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает "РИА Новости".

Китайский лидер прибыл в дом правительства РФ, где проведет встречу с российским премьером. Они поприветствовали друг друга рукопожатием. Си Цзиньпин отметил, что рад познакомиться с Мишустиным, а также подчеркнул, что из-за пандемии визиты несколько лет были невозможны.

Ранее в США заявили, что Си Цзиньпин будет продвигать идею прекращения огня на Украине.

Видео: Telegram / РИА Новости