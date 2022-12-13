Председатель КНР Си Цзиньпин объяснил выбор России в качестве первой страны для визита. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Китайский лидер отметил, что руководствовался исторической логикой. По его словам, Москва и Пекин являются друг другу крупнейшими соседними державами. Он подчеркнул, что страны также являются всесторонними стратегическими партнерами.
Ранее мы сообщали, что Си Цзиньпин приехал на переговоры с Мишустиным.
Видео: Telegram / РИА Новости
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