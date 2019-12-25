Швейцария потратила на встречу Путина и Байдена более десяти миллионов долларов

Эммануэль Куэно назвал приблизительные расходы государства на мероприятие в Женеве.

Раскрыта стоимость встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Женеве на вилле Ла Гранж. Руководитель пресс-службы администрации Швейцарии Эммануэль Куэно рассказал, что мероприятие обошлось государственной казне в 10 млн долларов. Эта сумма может еще увеличиться примерно на 10-15%.

Когда подсчеты завершатся, они будут отправлены федеральным властям в конце сентября. Эммануэль Куэно, начальник пресс-службы администрации

Местные корреспонденты из издания Le Courrier уточнили, что 13 сентября государственный совет Женевы по запросу депутата от Социал-демократической партии опубликовал данные о расходах, которые пошли на саммит РФ-США. на вопрос по организации безопасности Швейцария потратила 5,6 миллиона долларов. Известно, что простой одного дня работы для коммерческих организаций обошелся национальному бюджету в 556 тысяч долларов. Порядка 239 тысяч долларов чиновники потратили на работу протокольных служб и 3,2 млн — на перевозку и кейтеринг прессы.

Байден осознал себя в полной мере президентом при встрече с Путиным.

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