Шведский премьер объявил о перестановках в кабмине страны

Стефан Лёвен рассказал, какие чиновники изменят место работы.

Шведский премьер-министр объявил о перестановках в кабмине страны. Об этом Стефан Лёвен рассказал во время пресс-конференции. По данным главы правительства, Пер Болунд получит место нового вице-премьера, а также пост министра по вопросам климата и охраны окружающей среды. Ранее он занимал должность министра по финансовым рынкам и правам потребителей

На нем лежит ответственность за исключительно амбициозную политику правительства в области окружающей среды и климата Стефан Лёвен, премьер-министр Швеции

Также место в кабмине получила спикер Партии охраны окружающей среды Мэрта Стеневи. Ее назначили ответственной за вопросы гендерного равенства, борьбу с дискриминацией и сегрегацией. Статс-секретарь Пер Ульссон Фрид будет руководить международным сотрудничеством от Швеции, а действующий глава министерства гендерного равенства Оса Линдхаген перейдет в должность главы ведомства по вопросам финансовых рынков и прав потребителей.

Захарова сообщила об участии шведского дипломата в незаконной акции в России.

Фото: Instagram/stefanlofven

