В Невском районе Петербурга возведут новый жилой комплекс

Землю на улице Ольги Берггольц приобрел шведский девелопер.

В левобережной части Невского района Петербурга появится новый жилой комплекс комфорт-класса. Как рассказали в пресс-службе шведской компании Bonava, дома возведут на улице Ольги Берггольц, площадь застройки составит 9,3 тысячи "квадратов".

Проект включит 275 квартир, встроенные паркинг и коммерческие помещения, а также детский садик на 60 мест. Общая площадь квартир составит порядка 14 тысяч квадратных метров. Возведение объекта пройдет в две очереди, садик решено построить в ходе первой. В квартале неподалеку находится школа, Палевский сад и станция метро "Елизаровская".

Ранее мы сообщали, что в Ломоносовском и Всеволожском районах построят новые детсады.

Фото: bonava.ru