В Петербурге шумное празднование кавказской свадьбы закончилось задержаниями

Прибывшими полицейскими у Исаакиевского собора были задержаны 20 человек в возрасте 21-26 лет.

В Петербурге празднование кавказской свадьбы закончилось для некоторых гостей в отделе полиции. Участники свадебного кортежа мешали движению автомобилей в центре города и жгли файеры. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию 2 июня поступило сообщение о кортеже из нескольких автомобилей, участники которого затрудняли дорожное движение у Дворца бракосочетания №1. Позже кортеж направился в сторону Исаакиевского собора, размахивая зажженным файерами.

Полицейскими у Исаакиевского собора были задержаны 20 человек в возрасте 21-26 лет. Все были доставлены в отделы полиции. В отношении них составлены протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Также было составлено более 20 протоколов за нарушение ПДД. Один из автомобилей был изъят и помещен на спецстоянку для проведения проверки на предмет изменения номеров.

В апреле празднование свадьбы в Петербурге также закончилось для гостя задержанием. В полицию 9 апреля поступило сообщение от очевидца о стрельбе в воздух из автомобиля, двигавшегося в составе свадебного кортежа.

Видео: МВД