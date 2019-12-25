Штукатур разбился при падении со строящейся девятиэтажки в Адмиралтейском районе

56-летний мужчина из Азербайджана приехал в Петербург работать по патенту.

Днем вторника, 24 марта, петербуржец стал очевидцем несчастного случая: на Альбуминной улице, где ведется строительство многоэтажки, с высоты упал мужчина. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Прибывшая на место полиция обнаружила труп 56-летнего уроженца Азербайджана, который приехал работать в Петербург по трудовому патенту. В еще не заселенном доме №9 по Альбуминной улице погибший работал штукатуром и трудился в одной из строящихся квартир. Место жительство азербайджанца пока не установили, как и причину падения.

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