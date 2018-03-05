Шторм Эмма: Появилось видео экстремальной посадки авиалайнеров в аэропорту Бермингема

В сети появилось видео посадки в снежный шторм аэробусов А380-800 компании Emirates.

В ряде европейских стран, в том числе и в Великобритании, бушует ураган "Эмма". "Эмма" принесла с собой обильные снегопады и сильный ветер с порывами.

Кроме прочих неудобств "Эмма" внесла свои коррективы в работу аэропортов. Многие рейсы задерживаются. Жителям советуют лишний раз удостовериться о времени вылета или прилета того или иного рейса. Но самолеты все же летают. В сети появилось видео, которое наглядно демонстрирует, в каких условиях экипажам приходится порой совершать посадку.

Опубликованное видео было снято 1 и 2 марта в аэропорту Бирмингема. Пилоты аэробуса А380-800 компании Emirates совершают посадку при сильном ветре и плохой видимости. Плюс на взлетно посадочной полосе сильная слякоть. Но экипажи авиалайнеров превосходно справляются со своей задачей.

Видео: YouTube/flugsnug