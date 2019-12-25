Шредер обвинил президентов США в захвате Афганистана талибами

В материале речь шла о Джордже Буше-младшем, Бараке Обаме, Дональде Трампе и Джо Байдене.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер возложил ответственность за катастрофу в Афганистане на четырех президентов США. Об этом он написал в своей статье для портала T-Online.

По мнению Шредера, ситуация с захватом Кабула талибами (запрещено в РФ) похожа на "бегство американских военных из Сайгона". Автор статьи напомнил о том, как западные политики говорили друг другу что это не повторится. Однако, захват Афганистана стал катастрофой для США, НАТО и немецкой политики. Шредер напомнил, что, будучи главой ФРГ он сам поддержал США в Афганистане. По его оценке, "тогда невозможно было представить, что операция превратится в двадцатилетнюю войну". Страны Запада добились позитивных итогов в этой войне, но все достижения остались под угрозой.

Напомним, что в Афганистане объявлена всеобщая амнистия. Сотни местных жителей попытались покинуть страну и даже выбегали на взлетно-посадочную полосу. Они пытались штурмовать иностранные самолеты, которые вывозили дипломатов из Кабула.

Ранее мы сообщили, что в ФРГ заявили об ответственности США за ситуацию в Афганистане.

Фото: pixabay