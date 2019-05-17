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Шоумен Стас Барецкий врезался в машину ДПС в центре Петербурга

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Судя по кадрам, обошлось без пострадавших.

Шоумен Стас Барецкий врезался в машину ДПС в центре Петербурга. Информацией об этом Барецкий поделился на своей странице в Instagram.

По его словам, он "чуть-чуть" боднул правоохранителей, которые пытались его остановить. После этого мужчина устроил шоу с автомобилем ДПС и попытался его сдвинуть с места. Не обошлось и без фотографий с прохожими. 

В прошлом году шоумен хотел стать новым солистом группы "Ленинград" после того, как Сергей Шнуров заявил о роспуске коллектива. 

Видео: stas_bareckiy / Instagram 

Теги: дтп с машиной дпс, стас барецкий, шоумен
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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