Судя по кадрам, обошлось без пострадавших.

Шоумен Стас Барецкий врезался в машину ДПС в центре Петербурга. Информацией об этом Барецкий поделился на своей странице в Instagram.

По его словам, он "чуть-чуть" боднул правоохранителей, которые пытались его остановить. После этого мужчина устроил шоу с автомобилем ДПС и попытался его сдвинуть с места. Не обошлось и без фотографий с прохожими.

В прошлом году шоумен хотел стать новым солистом группы "Ленинград" после того, как Сергей Шнуров заявил о роспуске коллектива.

Видео: stas_bareckiy / Instagram