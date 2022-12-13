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Появились подробности о вчерашнем массовом ДТП на КАД
Сегодня, 13:27
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Появились подробности о вчерашнем массовом ДТП на КАД

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Участником аварии стала служебная машина.

Во  Всеволожском районе Ленобласти в субботу вечером, 28 января, произошло массовое ДТП. На 45-м километре КАД столкнулись несколько машин. Появились подробности случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

В 23:00 на КАД около Янино  42-летняя автоледи,  управляя  автомобилем "Мицубиси Лансер", неправильно выбрала скорость движения и врезалась в машину "Рено Меган", которая ехала впереди. За рулем второй иномарки находился 30-летний водитель.  От удара "Мицубиси Лансер" отскочил в автомобиль "Сузуки Гранд Витара". Машина задела полицейский автомобиль "Шевроле Нива", обозначенный проблесковыми маяками и конусами безопасности.

Информации о пострадавших нет. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv опубликовали видео с места массовой аварии на КАД.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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