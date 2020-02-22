Шоу "Повелитель Танца / Lord of the dance"

В Петербург коллектив приедет с программой Dangerous Games.

В четверг, 28 ноября в БКЗ "Октябрьский" возвращается ирландское шоу Майкла Флэтли "Lord of the Dance".

Шоу является переложением ирландской легенды на язык кельтского танца в изысканном современном стиле. Сюжет повествует о противостоянии темного лорда Дон Доржа и Повелителя Танца, который защищает Маленького Духа. В мероприятии задействованы скрипка и флейта, звучание которых сливается в древние кельтские мелодии, знаменитый ирландский степ поражает воображение виртуозной четкостью и воздушностью, а все вместе завораживает воображение и переносит на страницы древней истории.

В постановке используются сценические технологии, танцующие роботы, акробаты и световые эффекты.

Адрес: БКЗ "Октябрьский" / Лиговский проспект, 6

Начало в 19:00

Фото: пресс-служба организатора