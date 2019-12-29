Пресняков и Соседов раскритиковали шоу "Голос"

Недовольство телешоу повысилось после скандала со зрительским голосованием и победой дочери Алсу.

Портал "МонаВиста" рассказал, что по мнению Сергея Соседова, телешоу "Голос" — это "тщательно срежиссированное действие с четко прописанными ролями, действиями и победителем".

По мнению Соседова "Голос" — музыкальный сериал. Единственное условие, чтобы попасть на шоу: адекватность и ясность ума. Так, вокальные способности конкурсантов волнуют телезрителей в последнюю очередь.

Артист Владимир Пресняков придерживается подобного мнения. Он не понимает, почему из конкурса выбывают отличные вокалисты, когда "средних" продвигают дальше.

По мнению музыканта, на шоу попадают знакомые продюсеров, поэтому он предпочитает смотреть подобные шоу иностранного производства, где, как он полагает, нет "договорняков".

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