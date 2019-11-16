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Музыкант из SHORTPARIS представит в Петербурге экспериментальный мюзикл
Сегодня, 16:16
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ElzaRada12

Музыкант из SHORTPARIS представит в Петербурге экспериментальный мюзикл

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Мюзикл получил название "Гибернация".

В субботу, 22 мая в "Формуле кино" ТЦ Галерея пройдет премьера экспериментального мюзикла "Гибернация. Создатели мюзикла утверждают, что он – о проблеме выбора: "Осмелиться жить счастливой жизнью, либо остаться в режиме гибернации"

Во время программы будут исполнены сольные песни Александра Гальянова ("Shortparis") и его соратника Анатолия Никулина. Георгий Аверин (SPb Blind Orchestra) представит часть своей будущей оперы.

Также в проекте примет участие Ник Брусковский, представивший саундтреки для фильма "Майор Гром: Чумной доктор" и Саша Кутман (Jack Wood, Pussy Riot).

Мюзикл поддержит группа перформансистов из P-FEST и театральное объединение "Легкие люди".

Фото: предоставлено организаторами 

Теги: shortparis, мюзиклы
Категории: Культура, Новости СПб, Лента новостей,

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