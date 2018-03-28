Тренер: Софья Просвирнова не уедет из Петербурга

София Просвирнова не хочет уезжать из Петербурга, хоть и есть хорошие предложения.

Сегодня, 28 марта, в Медиацентре Правительства состоялась пресс-конференция посвященная старту ЧР по шорт-треку, на которой присутствовал тренер Софьи Просвирновой. Он заявил, что сама спортсменка не собирается уезжать из города. При этом петербурженку активно переманивают конкуренты из других регионов.

Много желающих забрать [из Петербурга], но одно хорошее желание у Софьи - отсюда не уезжать. Потому что это её родной город, тем более это её родной район, где будут проводиться соревнования [Чемпионат России по шорт-треку]. Рассказывает тренер

Также тренер отметил, что для Софьи этот сезон был очень сложным, она очень редко приезжала даже домой к родителям.

Сезон конечно очень сложный, честно говоря, я сам её видел в этом сезоне раза два. Потому что приезжает один день, два, с родителями не успевает увидеться, сразу уезжает. Заявляет Николай Третьяков

Напомним, что София не сумела выйти в финал соревнований Олимпийских игр по шорт-треку на дистанции 500 м.

Подготовка к Олимпийскому сезону была серьезная. Хотя София и показала неплохой результат, были моменты где её незаслуженно обидили. Но на Чепионате мира Просвирнова доказала, что она сильная спорстменка мирового уровня и достойна бороться с корейцами и побеждать. Заключает тренер

Сегодня Piter.TV писал, что с 30 марта по 2 апреля в Петербурге стартует Чемпионат России по шорт-треку.

Видео: Piter.TV

Фото: Instagram / sofia_prosvirnova