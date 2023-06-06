Шольц считает, что у Байдена хорошие шансы переизбраться

В Германии оценили политику Белого дома.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что у американского президента Джо Байдена хорошие шансы переизбраться на свой пост в 2024 году. Европейский политик также высоко оценивает развитие трансатлантического сотрудничества при действующей администрации в Вашингтоне. Такое мнение глава правительства Германии сделал в ходе выступления на Европейском форуме, проведенном телевизионной компанией WDR. Гость мероприятия заметил,что Берлин должен быть готов к сотрудничеству с любой властью в США. Однако текущие успехи Олаф Шольц считает большой удачей, что страны смогли зайти так далеко, а не чем-то "самим само разумеющимся".

Я полагаю, что у президента Байдена есть хорошие шансы переизбраться... Олаф Шольц, канцер ФРГ

Толпа немцев накинулась на Шольца с обвинениями в конфликте на Украине.

Фото и видео: YouTube / phoenix