Шойгу руководит генеральной репетицией морского парада в Петербурге

В четверг, 26 июля, генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ проходит в Петербурге. Об этом сообщает канал 78.ru.

Репетицией руководит министр обороны России Сергей Шойгу. В двухчасовой тренировке участвуют более четырёх тысяч военных, около 40 боевых подводных лодок, кораблей, самолётов и вертолётов.

Генеральные репетиции также проходят 26 июля на главных базах Северного, Черноморского, Балтийского и Тихоокеанского флотов. Напомним, что главный военно-морской парад пройдёт в Петербурге и Кронштадте 29 июля. Ранее Piter.TV писал о копии петровского парусника "Полтава", котороый покажут в параде на День ВМФ в Кронштадте.

Фото: Шойгу Сергей Кужугетович / ВК.