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Шойгу руководит генеральной репетицией морского парада в Петербурге
Сегодня, 12:34
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alexandra08
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Шойгу руководит генеральной репетицией морского парада в Петербурге

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В двухчасовой тренировке участвуют более четырёх тысяч военных.

В четверг, 26 июля, генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ проходит в Петербурге. Об этом сообщает канал 78.ru.

Репетицией руководит министр обороны России Сергей Шойгу. В двухчасовой тренировке участвуют более четырёх тысяч военных, около 40 боевых подводных лодок, кораблей, самолётов и вертолётов.

Генеральные репетиции также проходят 26 июля на главных базах Северного, Черноморского, Балтийского и Тихоокеанского флотов. Напомним, что главный военно-морской парад пройдёт в Петербурге и Кронштадте 29 июля. Ранее Piter.TV писал о копии петровского парусника "Полтава", котороый покажут в параде на День ВМФ в Кронштадте.

Фото: Шойгу Сергей Кужугетович / ВК. 

Теги: день вмф , шойгу , шойгу день вмф
Категории: Новости СПб

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