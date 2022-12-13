Шойгу рассказал, сколько процентов авиаэкипажей прошли через спецоперацию

Глава Минобороны рассказал о ходе СВО.

До 90% экипажей оперативно-тактической и армейской, а также 60% стратегической и дальней авиации Воздушно-космических сил РФ получили боевой опыт в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на коллегии министерства по обороне сделал глава военного ведомства Сергей Шойгу. Чиновник пояснил, что также речь идет о 85% личного состава комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

В ходе СВО боевой опыт получили до 90% экипажей оперативно-тактической и армейской авиации, 60% – стратегической и дальней авиации, 85% личного состава комплексов с беспилотными летательными аппаратами. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Российский министр напомнил о том, что на прошлогоднем расширенном заседании коллегии Минобороны верховный главнокомандующий Вооруженных сил РФ, президент страны Владимир Путин отметил важную роль авиации в СВО. Глава государства поставил перед летчиками важную задачу по дальнейшему повышению боевых возможностей и уровня подготовки личного состава экипажей.

Шойгу рассказал о работе дивизиона БРК "Бастион" на Курилах.

Фото и видео: Минобороны России