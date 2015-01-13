Шойгу проверил трассу танкового биатлона на танке Т-80БВМ

Он проехал на бронетехнике более четырех километров.

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу проверил готовность трассы полигона Алабино к соревнованиям по танковому биатлону. Об этом рассказали в пресс-службе оборонного ведомства РФ.

Сообщается, что министр проехал по трассе на танке Т-80БВМ более четырех километров.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в преддверии начала "Армейских международных игр - 2021" лично опробовал трассу самого зрелищного конкурса "Танковый биатлон", управляя танком Т-80БВМ. из сообщения пресс-службы Минобороны РФ

Отмечается, что глава оборонного ведомства высоко оценил готовность трассы к предстоящим мероприятиям, а также пожелал успехов всем участвующим в них.

"Армейские международные игры - 2021" стартуют 22 августа на полигоне Алабино. Мероприятие завершится 4 сентября. В них примут участие команды более чем из 20 государств.

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Видео: Минобороны РФ