Шойгу проверил трассу танкового биатлона на танке Т-80БВМ

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу проверил готовность трассы полигона Алабино к соревнованиям по танковому биатлону. Об этом рассказали в пресс-службе оборонного ведомства РФ.
Сообщается, что министр проехал по трассе на танке Т-80БВМ более четырех километров.
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в преддверии начала "Армейских международных игр - 2021" лично опробовал трассу самого зрелищного конкурса "Танковый биатлон", управляя танком Т-80БВМ.
из сообщения пресс-службы Минобороны РФ
Отмечается, что глава оборонного ведомства высоко оценил готовность трассы к предстоящим мероприятиям, а также пожелал успехов всем участвующим в них.
"Армейские международные игры - 2021" стартуют 22 августа на полигоне Алабино. Мероприятие завершится 4 сентября. В них примут участие команды более чем из 20 государств.
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Видео: Минобороны РФ
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