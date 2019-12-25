В Минобороны надеются к концу года начать эксплуатацию самолета L-410 на поплавковом шасси

Сергей Шойгу рассказал о госиспытаниях воздушного борта.

В Минобороны России надеются к концу года начать эксплуатацию отечественного самолета L-410 на поплавковом шасси. Воздушное судно с двумя моторами должно использоваться в Арктике и Сибири для региональных поездок. Такое заявление сделал глава ведомства Сергей Шойгу в единый день приемки военной продукции. Чиновник заметил, что авиационная машина необходима для работы в неприспособленных к экстремальным условиям аэродромах. Они смогут садиться на воду, снег и грунт.

Надеюсь, до конца этого года мы выйдем на выполнение этой задачи - это постановка самолета L-410 на поплавковое шасси и лыжи. Именно поплавковое шасси, а не просто поплавки - для того чтобы мы могли использовать эти самолеты в Сибири и арктических районах нашей страны. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

На самолете L-410 обучаются пилоты военно-транспортной авиации. Бот с лыжными шасси уже прошел государственное тестирование. Сейчас судно поставляется в Вооруженные силы РФ в данной комплектации. Конструкцию с поплавковым шасси проверят до конца 2021 года. Серийные постановки должны быть осуществлены уже со следующего года.

Шойгу сообщил о готовности объектов спецназначения для РВСН в некоторых городах.

Фото: Минобороны России