Шойгу по поручению Путина провел в Сирии переговоры с Асадом

В ходе разговора затрагивались темы гуманитарного содействия России населению Сирии.

Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Путина провел в Сирии переговоры с президентом страны - Башаром Асадом.

Обсуждены вопросы обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий в Идлибе.

Асад и Шойгу обсудили важность стабилизации обстановки в других районах Сирии, а также различные аспекты военно-технического сотрудничества.

В ходе разговора затрагивались темы гуманитарного содействия России населению Сирии. Это можно сделать при помощи российских специалистов, подчеркнули в Минобороны.

Ранее Шойгу заявил, что РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.

Видео: YouTube / Минобороны России, NBC News