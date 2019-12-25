Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР

Обстановка на Сахалинском и Приморском направлении деградирует.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.

По словам министра, обстановка на Сахалинском и Приморском направлении деградирует. На этом направлении будут наиболее крупные маневры вооруженных сил США и их союзников.

Деградация, по мнению главы военного ведомства, происходит из-за стремления США доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сроки проведения манёвров Шойгу не назвал.

Ранее В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса.