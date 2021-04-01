Шойгу открыл заседание Совета министров обороны СНГ

Глава Минобороны провел очную встречу глав военных ведомств.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу открыл 80-ое заседание Совета министров обороны Содружества Независимых Государств (СНГ).Чиновник напомнил иностранным коллегам о том, что мероприятие проводится в 30-летнюю годовщину с момента формирования данной структуры.

За годы совместной работы сложилась атмосфера доверительных отношений, способствующая укреплению традиционных и развитию новых направлений взаимодействия вооружённых сил стран Содружества. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Российский министр отметил, что разработанный формат мероприятия в СНГ даёт возможность союзникам расширять спектр партнёрства, а также принимать эффективные решения в интересах обеспечения национальной безопасности. Шойгу подчеркнул, что проведение собрания в очном формате говорит о важности встречи в условиях существующих сложностей в военно-политической обстановке.

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Фото и видео: Минобороны России