Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проголосовали на выборах главы государства на одном из избирательных участков, расположенном в Южном военном округе. Видеозапись с мероприятия опубликовано в социальных сетях профильного ведомства.
...Проголосовали на выборах президента РФ вместе с военнослужащими Объединенной группировки войск на одном из избирательных участков.
пресс-служба Минобороны РФ
Шойгу проинспектировал производство зенитных ракет на заводе "Авангард".
Фото и видео: Минобороны России
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