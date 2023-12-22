Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента

Военачальники России посетили избирательный участок Южного военного округа.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проголосовали на выборах главы государства на одном из избирательных участков, расположенном в Южном военном округе. Видеозапись с мероприятия опубликовано в социальных сетях профильного ведомства.

...Проголосовали на выборах президента РФ вместе с военнослужащими Объединенной группировки войск на одном из избирательных участков. пресс-служба Минобороны РФ

Шойгу проинспектировал производство зенитных ракет на заводе "Авангард".

Фото и видео: Минобороны России