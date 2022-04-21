Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя

Город находится под контролем ВС РФ, а также сил ДНР и ЛНР.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил об освобождении Мариуполя российскими войсками. Об этом он доложил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Глава Минобороны отметил, что на момент окружения города численность группировки украинских войск и иностранных наемников составляла около 8100 человек. Более двух тысяч боевиков удалось блокировать на территории предприятия "Азовсталь". Несмотря на их противодействие, в Мариуполе удалось эвакуировать более 142 тысяч граждан.

Также Шойгу сообщил Путину, что российским военным понадобится три-четыре дня, чтобы завершить работу по "Азовстали". На сегодняшний день город находится под контролем ВС РФ, а также сил ДНР и ЛНР.

Ранее Зеленский заявил о готовности обменять пленных россиян на украинцев в Мариуполе.

Видео: kremlin.ru