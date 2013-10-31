Главное стратегическое командно-штабное учение получило название "Океан-2024".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал масштабные стратегические учения в 2024 году. Об этом он заявил в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

Главное стратегическое командно-штабное учение получило название "Океан-2024". К участию в нем привлекут все виды Вооруженных сил. Кроме того, 20 из общего числа учений пройдут с участием подразделений иностранных государств, в том числе четыре – в рамках ОДКБ и ШОС

Ранее Шойгу сообщил о значительном снижении боевых возможностей ВСУ.

Видео: Минобороны России