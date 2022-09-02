Шойгу: Украина продолжает попытку наступления и несет потери

Глава Минобороны РФ рассказал об освобождении Благодатного.

Украина продолжает попытку наступления и несет значительные потери в личном составе и технике. Соответствующее заявление в рамках регулярного селекторного совещания в военном ведомстве сделал министр по обороне России Сергей Шойгу. Чиновник пояснил, что Вооруженные силы Украины пытаются перейти к контратаке по Николаевскому направлению и другими территориям. При этом армия РФ в районе Александровки вышла к административной границе Николаевской области. Силами ВС РФ освобожден из-под контроля киевского режима населенный пункт Благодатное.

Продолжается попытка наступления ВСУ на николаево-криворожском и других направлениях, противник несет значительные потери. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Шойгу призвал довести результаты миссии МАГАТЭ до мировой общественности.

Фото и видео: Минобороны России