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Шойгу: Украина продолжает попытку наступления и несет потери

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Глава Минобороны РФ рассказал об освобождении Благодатного.

Украина продолжает попытку наступления и несет значительные потери в личном составе и технике. Соответствующее заявление в рамках регулярного селекторного совещания в военном ведомстве сделал министр по обороне России Сергей Шойгу. Чиновник пояснил, что Вооруженные силы Украины пытаются перейти к контратаке по Николаевскому направлению и другими территориям. При этом армия РФ в районе Александровки вышла к административной границе Николаевской области. Силами ВС РФ освобожден из-под контроля киевского режима населенный пункт Благодатное.

Продолжается попытка наступления ВСУ на николаево-криворожском и других направлениях, противник несет значительные потери.

Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Шойгу призвал довести результаты миссии МАГАТЭ до мировой общественности.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: благодатное, минобороны, николаевская область, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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