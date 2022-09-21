Шойгу: в ходе частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов

Минобороны РФ рассказал о том, какие категории граждан попадут под частичную мобилизацию.

Мобилизационный ресурс России составляет почти 25 миллионов человек, но из этого количества частичной мобилизации подлежат чуть более 1%. Соответствующее заявление в ходе интервью для телеканала "Россия-24" сделал глава министерства по обороне Сергей Шойгу. Эксперт пояснил, что к мобилизации будут привлечены те граждане, которые уже имеют военно-учетную специальность, а также обладают боевым опытом.

Именно из запаса. Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию, это действительно те, кто а) отслужил; б) имеют специальность, которая сегодня нужна в ВС; в) имеют боевой опыт Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Руководитель военного ведомства пояснил, что ни о какой мобилизации студентов или обучающихся в вузах, речь не идет, а также не будет идти ни при каких условиях. Не будут мобилизованы те солдаты, которые служат в настоящее время по призыву. Они также не будут направлены на место проведения СВО.

Шойгу заявил об идущем вооружённом конфликте между Россией и Западом на Украине.

Фото и видео: Минобороны РФ, Россия-24