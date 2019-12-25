Шнуров заявил о заражении коронавирусом

Музыкант пошутил, что хотел бы заразить депутатов, чтобы обновить состав Госдумы.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров во время прямого эфира в Instagram-аккаунте футболиста Александра Кержакова заявил, что болен коронавирусом.

"Не приезжай ко мне, потому что я болею коронавирусом", - сказал музыкант спортсмену.

В настоящий момент Шнуров находится на даче в Санкт-Петербурге. Он заявил, что самостоятельно ходит в магазин, при этом используя маску и солнечные очки, чтобы его никто не узнал.

Артист также пошутил, что хотел бы заразить депутатов, чтобы обновить таким образом состав Госдумы.

"Блин, пока не пускают. Посмотрю, когда следующее заседание будет, вломлюсь и во всех плеваться начну", - отметил музыкант.

Напомним, 20 февраля лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров объявил о своем вступлении в Партию Роста.

Ранее мы писали, что Шнуров написал матерную песню о продлении выходных.

Фото: Instagram / shnurovs