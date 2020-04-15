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Шнуров назвал шуткой слова о том, что у него коронавирус

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Он отметил, что подобные заявления делаются официально, а не в прямом эфире Instagram.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров назвал шуткой свои слова о том, что он болен коронавирусом. Музыкант отметил, что подобные заявления делаются официально, а не в прямом эфире Instagram.

Слухи о том, что Шнуров болен коронавирусом, появились после его беседы с Александром Кержаковым в Instagram.

"Не приезжай ко мне, потому что я болею коронавирусом", - сказал музыкант спортсмену.

Артист рассказал, что в настоящий момент живет на даче в Санкт-Петербурге. Он самостоятельно ходит в магазин, при этом использует маску и солнечные очки, чтобы его никто не узнал.

Шнуров заверил, что если действительно заболеет, то непременно об этом сообщит.

Ранее врач Морозовской больницы в стихах попросил соблюдать самоизоляцию.

Видео:  Instagram / shnurovs

Теги: коронавирус, пандемия, сергей шнуров
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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