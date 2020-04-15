Шнуров назвал шуткой слова о том, что у него коронавирус

Он отметил, что подобные заявления делаются официально, а не в прямом эфире Instagram.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров назвал шуткой свои слова о том, что он болен коронавирусом. Музыкант отметил, что подобные заявления делаются официально, а не в прямом эфире Instagram.

Слухи о том, что Шнуров болен коронавирусом, появились после его беседы с Александром Кержаковым в Instagram.

"Не приезжай ко мне, потому что я болею коронавирусом", - сказал музыкант спортсмену.

Артист рассказал, что в настоящий момент живет на даче в Санкт-Петербурге. Он самостоятельно ходит в магазин, при этом использует маску и солнечные очки, чтобы его никто не узнал.

Шнуров заверил, что если действительно заболеет, то непременно об этом сообщит.

Ранее врач Морозовской больницы в стихах попросил соблюдать самоизоляцию.

Видео: Instagram / shnurovs