Лидер группы "Ленинград" и российская актриса случайно встретились на улице.

Сергея Шнурова заметили в компании бывшей возлюбленной Оксаны Акиньшиной. Лидер группы "Ленинград" и российская актриса случайно встретились на улице. Совместные снимки появились на страницах в Instagram экс-пары.

Роман Шнура и Акиньшиной длился несколько лет. На момент начала отношений Оксане было 15 лет. Актриса познакомилась с музыкантом на съемках фильма "Игры мотыльков".

В настоящее время Сергей Шнуров собирается разводиться со своей женой Матильдой. Музыкант и его супруга объявили о расставании в конце мая. В сети ходили слухи, что причиной развода стали постоянные измены Шнура. Однако недавно выяснилось, что именно Матильда изменяла своему мужу.

Ранее мы писали, что Сергей Шнуров может стать новым холостяком в шоу на ТНТ.

Фото: Instagram / akinshok2013, shnurovs