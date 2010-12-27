Новый сезон популярного телешоу выйдет в эфир весной 2019 года.

Известный музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров может стать новым холостяком в шоу на ТНТ. Восьмой сезон популярной передачи выйдет в эфир весной 2019 года. Об этом сообщают российские СМИ.

Напомним, Шнуров не так давно расстался со своей супругой Матильдой. Пара была вместе 8 лет. В сети появилась информация, что музыкант изменял жене. Однако позже выяснилось, что именно Матильда была неверна Шнуру.

Ранее мы писали, что Шнуров, Пиотровский и Pharaoh встали за кассу в пышечной.

Фото: Instagram / shnurovs