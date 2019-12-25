Шмыгаль признал право Венгрии на газовый контракт с Россией

Премьер Украины считает, что Будапешт повел себя не как европейский партнер Киева.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Венгрия имела законное право подписать газовый контракт с Россией, так как является суверенным государством и способна принимать внутренние решения, направленные на развитие собственной энергетики и экономики. При этом чиновник все равно осуждает политику Будапешта. Он уверен, что такое поведение со стороны Венгрии неподобающее для европейских партнеров Киева. Твоей позицией спикер поделился в рамках VII Киевского международного экономического форума.

Конечно, мы обеспокоены таким решением Венгрии. Но если мы партнеры, то партнерство предусматривает объединение в кризис и совместные ответы на вызовы, которые возникают. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Напомним, что Венгрия и российский "Газпром" 27 сентября подписали новые контракты. речь идет о поставках из РФ 4,5 миллиарда кубометров газа в год на протяжении следующих 15 лет. Примерно 3,5 миллиарда кубометров газа ежегодно будут поступать через Сербию и 1 миллиард - через Австрию.

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Фото: YouTube / УКРАИНА 24